Лідери ЄС підтримали можливе запровадження захисних заходів — South China Morning Post

Лідери Європейського Союзу на саміті Європейської ради в Брюсселі, Бельгія, підтримали можливість швидкого запровадження захисних заходів щодо імпорту китайської хімічної продукції та промислового обладнання. Як повідомляє South China Morning Post, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала розглянути квоти та мита для захисту цих галузей від дешевших китайських товарів.

Пріоритетні галузі

За словами співрозмовників видання, ініціативу підтримали Франція, Німеччина, Бельгія та Данія. Під час дискусії також згадували виробництво вітрових турбін як галузь, яка потребує втручання для зменшення тиску китайського імпорту.

ЄС аналізує дані щодо цих секторів за допомогою механізму моніторингу, створеного для виявлення різкого зростання імпорту. Захисні заходи вважають пріоритетним інструментом торговельного захисту, оскільки їх можна застосувати відносно швидко та одночасно до кількох товарних категорій.

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Переговори з Пекіном

Під час майже двогодинного обіду на саміті фон дер Ляєн представила результати кількох раундів переговорів із китайським урядом. Серед них — домовленість, за якою ЄС обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів до 350 тисяч одиниць на рік із 2027 року.

За словами кількох джерел, держави-члени одностайно підтримали нинішній підхід Єврокомісії, що поєднує переговори з Пекіном і посилення власних торговельних інструментів. У висновках саміту Єврокомісію закликали терміново посилити інструментарій ЄС для реагування на дисбаланси. Видання також повідомило, що найближчими тижнями ЄС планує розпочати захисні розслідування у хімічній, фармацевтичній та машинобудівній галузях.

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