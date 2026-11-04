Лідери Європи сподіваються на перезавантаження відносин зі США — France 24

4 листопада європейські лідери висловили сподівання на перезавантаження відносин зі Сполученими Штатами після проміжних виборів у США. Як повідомляє France 24, виборці завдали великої поразки президентові Дональду Трампу та Республіканській партії.

Підсумки голосування

France 24 повідомив, що перемогу на проміжних виборах здобула Демократична партія. Телеканал охарактеризував підсумок голосування як велику поразку для Трампа та його партії.

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Реакція європейських лідерів

Європейські лідери озвучили свої очікування в середу, 4 листопада. Після виборів вони висловили надію на перезавантаження у відносинах зі США. У центрі повідомлення — реакція європейських лідерів на результати голосування у Сполучених Штатах.

Матеріал France 24 вийшов у форматі відеосюжету, підготовленого кореспондентом Дейвом Кітінгом. Відео тривалістю 7 хвилин 4 секунди оприлюднили 4 листопада о 18:00, а оновили о 18:07.

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