Лідери ОАЕ висловили співчуття королю Саудівської Аравії — The National

Лідери Об’єднаних Арабських Еміратів висловили співчуття королю Саудівської Аравії Салману бін Абдулазізу після атак єменських хуситів на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Президент ОАЕ шейх Мохамед висловив щире співчуття жертвам атак і побажав пораненим швидкого одужання, повідомляє The National.

Послання керівників ОАЕ

Аналогічні співчуття саудівському монарху надіслали віцепрезидент і правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид, віцепрезидент, заступник прем’єр-міністра та голова Президентського суду шейх Мансур бін Заїд, а також правитель Шарджі шейх Султан бін Мухаммад Аль-Касімі.

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Наслідки атак

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда не працює після суботньої атаки, внаслідок якої загинули 13 людей і понад 300 дістали поранення. Видання назвало її найсмертоноснішою атакою на Саудівську Аравію за понад десятиліття. У неділю внаслідок ще одного удару загинула одна людина, а майже десяток були поранені.

Протягом тижня хусити також атакували аеропорти в Абсі, Джизані та Наджрані, а один зі снарядів пошкодив аеропорт, що обслуговує Даммам. Удари порушили авіасполучення в регіоні: Emirates, flydubai та Air Arabia скасували частину рейсів до саудівських міст, а Etihad Airways скасувала рейси між Абу-Дабі та Ер-Ріядом до 18 жовтня.

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