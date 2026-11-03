Лідерка DISY Деметріу заперечила шантаж у боротьбі за номінацію — Cyprus Mail

На Кіпрі лідерка партії DISY Анніта Деметріу заперечила твердження, нібито її змусили відмовитися від участі у внутрішньопартійній боротьбі за висунення кандидата на президентські вибори 2028 року через шантаж. Вона заявила, що ухвалила це рішення, аби зберегти єдність партії, повідомляє Cyprus Mail.

Рішення заради єдності

В ефірі Alpha TV Деметріу назвала звинувачення у шантажі ганебними та наклепницькими. За її словами, рішення не брати участі у висуненні було політичною оцінкою ситуації, а не наслідком тиску.

Вона пояснила, що вважала можливим самовисування колишнього лідера DISY Аверофа Неофіту, якби він не здобув партійну номінацію. На думку Деметріу, її власна участь у змаганні за висунення кандидата за таких обставин могла б поглибити внутрішні розбіжності.

Деметріу також повторила заперечення тверджень, що видавець газети Alithia Фріксос Кулермос шантажем змусив її зняти кандидатуру. Вона заявила, що такі заяви спрямовані на завдання їй шкоди, та припустила, що дехто не може прийняти жінку на її посаді, обрану громадянами.

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Суперечки всередині партії

Лідерка DISY визнала, що її засмутила поведінка Неофіту під час переговорів. Вона сказала, що воліла б обговорити питання безпосередньо з ним, а не отримувати повідомлення через посередників і медіа.

Деметріу охарактеризувала управління внутрішніми справами партії як середовище, сповнене розбіжностей і взаємних підступів. Водночас вона заявила, що підтримає Неофіту або його опонента Георгіоса Памборідіса, якщо одного з них оберуть кандидатом від DISY.

Відповідаючи на запитання про можливу відставку, Деметріу зазначила, що не вважає своє лідерство під загрозою та має намір продовжувати роботу. Вона не відкинула можливості знову балотуватися на посаду лідера партії та висловила впевненість, що кандидат від DISY зможе вийти до другого туру президентських виборів 2028 року.

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