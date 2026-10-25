Лідерка Нацоб’єднання Ле Пен розпочала президентську кампанію — France 24

Лідерка французького ультраправого Національного об’єднання Марін Ле Пен в Орлеані, Франція, виголосила першу офіційну промову своєї президентської кампанії. Вона є кандидаткою партії на президентських виборах, повідомляє France 24.

Промова в Орлеані

Під час виступу 25 жовтня Ле Пен говорила про те, що назвала відродженням Франції, а також про початок нової епохи для країни. France 24 характеризує цей виступ як першу офіційну промову політикині в її президентській кампанії.

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Заяви про ісламістські ідеології

Ле Пен також засудила те, що назвала ісламістськими ідеологіями, які, за її словами, пропагують насильство. Політикиня заявила, що такі ідеології несумісні з Францією.

За виступом Ле Пен в Орлеані стежила кореспондентка France 24 Антонія Керріган. У матеріалі не наводяться інші подробиці програми президентської кампанії кандидатки.

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