Лідерка One Nation Гансон закликала виборців відмовитися від Коаліції — ABC News Australia

Лідерка австралійської партії One Nation Полін Гансон на Конференції консервативних політичних дій CPAC у Брісбені закликала консервативних виборців відмовитися від підтримки Коаліції. Водночас вона заявила, що готова співпрацювати з Ліберальною та Національною партіями, якщо це допоможе усунути Лейбористську партію від влади. Про це повідомляє ABC News Australia.

Критика кліматичної політики

Гансон розкритикувала Ліберальну партію за попередні зобов’язання Австралії у сфері клімату, зокрема приєднання до Паризької угоди та підтримку цілей щодо нульових викидів. За її словами, ліберали також законодавчо запровадили механізм safeguard, а лейбористи закріпили кліматичні цілі в законодавстві та посилили їх.

Лідерка One Nation пообіцяла провести королівську комісію щодо цілей нульових викидів, якщо партія здобуде владу. Вона також звинуватила Коаліцію у створенні посади комісара з онлайн-безпеки, яку One Nation обіцяє скасувати, вважаючи її втручанням у свободу слова в інтернеті.

Умови співпраці з Коаліцією

На пресконференції Гансон уточнила, що не пропонує формальної коаліції. За її словами, One Nation готова підтримати Ліберальну та Національну партії з питань бюджету й вотумів довіри, якщо їм бракуватиме голосів для формування уряду.

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Водночас вона заявила, що сподівається на інший сценарій: One Nation матиме достатньо мандатів, щоб Ліберальна та Національна партії підтримали формування уряду на чолі з нею. Гансон додала, що не прагне посад у кабінеті Коаліції.

Лідер опозиції Ангус Тейлор, який також виступив на CPAC, майже не згадував One Nation. Він визнав помилки попередніх урядів Коаліції у питаннях міграції, кліматичної політики та державних витрат під час пандемії, зокрема назвав помилкою приєднання до цілі нульових викидів.

Лідер Національної партії Метт Канаван закликав прихильників правих сил не зосереджуватися на внутрішніх суперечках і на наступних виборах поставити Лейбористську партію на останнє місце у виборчих преференціях.

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