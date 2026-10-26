Лідерка Партії центру Швеції припинила спробу створити коаліцію — The Local Sweden

У Швеції лідерка Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст припинила спробу сформувати центристську коаліцію та повернула розвідувальний мандат спікеру парламенту Андреасу Норлену. Про це повідомляє The Local Sweden.

Пошук коаліції завершився

Танд Рінгквіст заявила на пресконференції, що у парламенті є більшість для центристської політики, однак немає більшості для центристського уряду. Вона прозвітувала про виконання завдання, яке спікер парламенту доручив їй минулого тижня.

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Позиції лібералів і християнських демократів

Упродовж тижня лідерка Партії центру проводила зустрічі з керівниками партій, представлених у парламенті. Вона намагалася знайти можливість для коаліції, у якій Християнські демократи, Ліберали, Зелені та Партія центру підтримали б лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон на посаді прем'єр-міністерки.

Водночас лідерка Лібералів Сімона Мохамссон і лідерка Християнських демократів Ебба Буш не змінили позиції: їхнім кандидатом на посаду прем'єр-міністра залишається лідер поміркованих Ульф Крістерссон. Подальші дії у процесі формування уряду визначатиме спікер парламенту.

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