Лідерка соціал-демократів Андерссон програла голосування за прем’єра — The Local Sweden

У Швеції парламент відхилив кандидатуру лідерки Соціал-демократичної партії Магдалени Андерссон на посаду прем’єр-міністра. Проти її призначення проголосували 258 депутатів, за — 99, повідомляє The Local Sweden.

Позиції партій

Проти кандидатури Андерссон виступили всі партії лівоцентристського табору, окрім соціал-демократів. За даними видання, проти її кандидатури проголосували всі депутати, крім представників її партії; ще двоє парламентарів були відсутні.

Такий результат очікували, оскільки спроби Андерссон сформувати уряд за участю лівоцентристських сил досі не були успішними. Заступниця лідера Лівої партії Іда Габріельссон перед голосуванням заявила, що рішення не підтримувати Андерссон не було несподіванкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лідерка Центристської партії Елісабет Танд Рінгквіст зазначила, що Андерссон є найбільш імовірною кандидаткою на посаду прем’єр-міністра. Водночас вона наголосила, що для цього партіям необхідне спільне бачення політики майбутнього уряду.

Наступні кроки

Для призначення прем’єр-міністра у Швеції кандидат не повинен отримати більшість голосів проти себе. Якщо проти кандидатури голосують щонайменше 175 депутатів, пропозицію відхиляють.

Після голосування спікер парламенту Андреас Норлен проведе новий раунд консультацій із лідерами партій і надасть новий розвідувальний мандат. Спікер може висувати кандидатів на посаду прем’єр-міністра до чотирьох разів. Якщо після чотирьох спроб парламент не затвердить жодного кандидата, у країні мають оголосити позачергові вибори.

Читай нас у