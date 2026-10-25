Лідерка ультраправих Ле Пен розпочинає кампанію в Орлеані — France 24

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен 25 жовтня розпочинає президентську кампанію у французькому Орлеані. Кандидатка від партії «Національне об’єднання» має виголосити там першу передвиборчу промову перед приблизно 10 тисячами членів партії, повідомляє France 24.

Перший виступ кампанії

Запланована промова має стати першим виступом Ле Пен у межах президентської кампанії. Захід відбудеться в Орлеані, а його аудиторією, за даними France 24, мають бути близько 10 тисяч членів «Національного об’єднання».

Ле Пен бере участь у виборах як кандидатка від цієї політичної сили. France 24 називає її лідеркою ультраправих.

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Протест і контроль руху

Уранці поліція контролювала рух транспорту на в’їздах до Орлеана. Це відбувалося після великої демонстрації проти ультраправих, що пройшла в суботу.

У протесті, за повідомленням телеканалу, взяли участь тисячі людей. Учасники маршу скандували антифашистські гасла. Акція відбулася напередодні запланованого виступу Ле Пен в Орлеані.

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