Лідерка Зелених Тондельє допускає зняття з президентських виборів — Anadolu Agency

У Франції лідерка партії «Зелені» Марін Тондельє заявила, що може відмовитися від участі в президентських виборах 2027 року, якщо це відкриє об'єднаним лівим шлях до перемоги. Вона наголосила, що наразі залишається кандидаткою, а остаточне рішення має бути визначене 13 грудня.

Умови для можливої відмови

В інтерв'ю телеканалу France 2 Тондельє сказала, що єдиною причиною для зняття кандидатури може бути інший підхід, який дасть її політичному табору шлях до перемоги. За її словами, «Зелені» ведуть переговори з усіма щодо можливої співпраці.

Як повідомляє Anadolu Agency, потенційна домовленість має охоплювати урядову програму, співпрацю на парламентських виборах і спільну виборчу стратегію.

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Розбіжності серед Зелених

Члени партії голосуватимуть з 10 до 13 грудня, щоб визначити, чи Тондельє продовжить кампанію, чи підтримає іншого кандидата. Вона пояснила необхідність своєї участі прагненням зберегти екологічну тематику в центрі передвиборчої дискусії. Тондельє також поставила під сумнів пріоритетність екологічних питань для інших лівих кандидатів — Жана-Люка Меланшона та Рафаеля Глюксмана.

У партії немає спільної позиції щодо президентської стратегії. Депутатка Сандрін Руссо виступає за підтримку Меланшона, сенатор Яннік Жадо — за підтримку Глюксмана, а частина активістів хоче самостійної кандидатури «Зелених». Тондельє заявила, що без єдності перспективи лівих слабкі, а співпраця залишається невизначеною через розбіжності між Глюксманом і Меланшоном.

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