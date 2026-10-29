Лідерку Партії центру висунуть на посаду прем’єрки Швеції — Anadolu Agency

У Швеції спікер парламенту Андреас Норлен оголосив, що лідерку Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст висунуть кандидаткою на посаду прем’єр-міністерки. Голосування парламенту щодо її кандидатури заплановане на вівторок о 13:00 за місцевим часом, повідомляє Anadolu Agency.

Голосування парламенту

Танд Рінгквіст погодилася балотуватися, хоча раніше не прагнула очолити уряд. Норлен пояснив, що висунення має пришвидшити переговори між партіями та посилити тиск для пошуку рішення щодо формування нового уряду.

Якщо парламент відхилить її кандидатуру, лідер Поміркованої партії Ульф Крістерссон матиме тиждень, щоб вивчити можливість сформувати уряд.

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Пошук центристської коаліції

19 жовтня Танд Рінгквіст доручили оцінити перспективи центристської коаліції на чолі з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон. У понеділок вона повідомила спікеру, що такий формат не має достатньої підтримки.

За словами Танд Рінгквіст, запропонована коаліція могла б об’єднати Партію центру, соціал-демократів, християнських демократів, Зелену партію та лібералів. Вона наголосила, що її початкове завдання полягало в оцінці можливості уряду під керівництвом Андерссон, а не в прагненні самій обійняти посаду прем’єр-міністерки.

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