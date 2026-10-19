Лідерці Партії центру доручили сформувати уряд Швеції — RMF24

У Швеції голова парламенту Андреас Норлен доручив лідерці Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст сформувати новий уряд. Політикиня заявила, що не прагне обійняти посаду прем’єр-міністерки. Як повідомляє RMF24, Норлен також уникав називати її кандидаткою на посаду глави уряду.

Тиждень на перемовини

Танд Рінгквіст має представити результат переговорів голові парламенту до 26 жовтня. Вона виступає за створення «уряду центру» без участі Лівої партії та правих Шведських демократів.

Для такого формату необхідні значні компроміси між соціал-демократами та партіями правоцентристського спектра. Іншим варіантом є приєднання Партії центру до правого блоку, однак між ліберальними центристами та Шведськими демократами існують суттєві розбіжності, передусім у міграційній політиці.

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Післявиборча криза триває

Швеція понад місяць залишається без нового уряду після виборів 13 вересня. У четвер парламент не підтримав обрання лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон главою уряду.

Соціал-демократи перемогли на виборах і разом із Лівою партією, Партією центру та Партією охорони довкілля — Зеленими мають у парламенті 176 місць. Водночас ці сили не можуть погодити склад майбутнього уряду. Однією з головних суперечностей є економічна програма, зокрема рівень податків. Ліва партія наполягає на власних міністрах у кабінеті, проти чого виступає Партія центру.

У парламенті можуть відбутися ще три голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра. Якщо вони не дадуть результату, мають бути автоматично призначені дострокові вибори. Обов’язки глави уряду нині виконує Ульф Крістерссон з Поміркованої коаліційної партії, який формально подав у відставку.

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