Лікарі в Газі повідомили про страждання пацієнтів через обмеження допомоги — NPR

Американські лікарі, які мають рідкісний доступ до Гази, повідомили NPR, що бачили пацієнтів, які, за їхніми словами, страждали через ізраїльські обмеження на допомогу. Про це йдеться у матеріалі NPR, опублікованому 8 жовтня 2026 року.

Свідчення медиків

Йдеться про спостереження американських медиків, а не про самостійну оцінку NPR причин страждань пацієнтів. Зв’язок між станом пацієнтів та обмеженнями на допомогу в матеріалі передано з посиланням на лікарів.

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Три роки війни

У заголовку репортажу NPR зазначає, що через три роки після початку війни люди в Газі запитують, коли вона завершиться. Матеріал підготувала Ая Батраві. Він прозвучав у програмі All Things Considered і доступний як аудіозапис тривалістю 4 хвилини 4 секунди. Публікацію віднесено до розділу Middle East.

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