Лікуд опублікував понад 1800 ШІ-дописів під час кампанії в Ізраїлі — Deutsche Welle

В Ізраїлі партія «Лікуд» прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу опублікувала понад 1800 дописів із контентом, створеним або зміненим за допомогою штучного інтелекту, протягом виборчої кампанії станом на середину жовтня. Це становить близько чверті проаналізованих матеріалів партії в соцмережах, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дослідницький проєкт Ze Be AI Відкритого університету Ізраїлю.

Ізраїльтяни голосуватимуть на парламентських виборах 27 жовтня. Дослідники Ze Be AI відстежують дописи політиків у Facebook, Instagram, X і TikTok від кінця липня. До середини жовтня вони зібрали понад 44 тисячі публікацій і встановили, що в більш як 14% матеріалів ШІ використовували в той чи інший спосіб — зокрема для зображень, музики, субтитрів, логотипів і дипфейків.

Відео та правила маркування

Одним із таких роликів стало 19-секундне ШІ-відео, яке Нетаньягу опублікував у X у липні. На ньому кандидат у прем'єр-міністри Гаді Айзенкот біжить до людини, схожої на його сина, але зрештою обіймає лідера арабської партії «Раам» Мансура Аббаса. Ролик переглянули понад мільйон разів. Син Айзенкота загинув 2023 року під час війни Ізраїлю з ХАМАС.

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У липні Центральна виборча комісія Ізраїлю зобов'язала маркувати весь створений або змінений за допомогою ШІ контент у передвиборчій агітації. Голова комісії того ж місяця наказав міністру фінансів Бецалелю Смотричу видалити немарковане ШІ-відео, яке комісія назвала таким, що вводить в оману.

Роботелефонні дзвінки й мережі ботів

ШІ також використовують для прямих контактів із виборцями. Дослідник дезінформації Ніцан Ясур надав запис чотирихвилинного автоматизованого дзвінка: голос, що представився працівницею ізраїльського інституту опитувань Даніель, ставив запитання про виборчі уподобання. Коли Ясур запитав, чи є голос людським, той відповів, що на лінії немає оператора, але не розкрив, хто замовив опитування.

Компанія з медіамоніторингу Scooper також заявила, що виявила мережу неавтентичних акаунтів, які просувають Нетаньягу в соцмережах. За її даними, у X щодня з'являлися понад тисяча нових облікових записів, що одразу підписувалися на сторінку прем'єра, а близько 70% акаунтів, які поширюють його дописи, базуються поза межами Ізраїлю та мають ознаки ботів. Ізраїльська організація FakeReporter окремо повідомила про бот-кампанію, яку пов'язала з кампанією міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра; його офіс це заперечив.

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