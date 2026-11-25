Лілль переміг Баварію з рахунком 2:1 у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Мюнхенська команда вела після першого тайму завдяки голу Дайо Упамекано, однак після перерви господарі забили двічі. Як повідомляє Interia Sport, вирішальним епізодом став автогол півзахисника Баварії Александара Павловича.

Баварія відкрила рахунок до перерви

Гості володіли перевагою в першому таймі та вийшли вперед на 15-й хвилині. Упамекано відзначився після подачі з кутового. До перерви рахунок не змінився, хоча Лілль продовжував чинити опір фавориту.

На початку другого тайму Лілль забив, але арбітр скасував гол після перегляду VAR через фол на Джошуа Кімміху. Команда не знизила темпу й на 62-й хвилині зрівняла рахунок: Аясе Уеда реалізував передачу Натана Нгоя, точно пробивши з штрафного майданчика.

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Два голи за три хвилини

Через три хвилини Лілль вийшов уперед. Після удару 19-річного Ітана Мбаппе м’яч влучив у стійку, а потім відскочив у Павловича та опинився у воротах Баварії. Наприкінці зустрічі Соріба Діауне мав нагоду збільшити перевагу господарів, але не реалізував її.

За статистикою матчу, Баварія більше володіла м’ячем — 62% проти 38%, а також завдала більше ударів у площину воріт — сім проти трьох. Водночас Лілль виконав 15 ударів загалом, тоді як Баварія — 12.

Після п’яти матчів Ліги чемпіонів команда Венсана Компані має вісім очок і посідає 15-те місце в турнірній таблиці.

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