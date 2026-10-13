Лише 28% опитаних схвалили роботу президента Трампа в економіці — The Hill

У США лише 28% із 2 275 учасників опитування Financial Times/Focaldata схвалили роботу президента Дональда Трампа щодо робочих місць та економіки. Загальний рівень схвалення діяльності Трампа становив 34%, тоді як 59% респондентів висловили несхвалення, повідомляє The Hill.

Оцінки економічної політики

Опитування проводила Focaldata з 2 до 4 жовтня, його похибка становить 2,5 відсоткового пункту. Роботу президента щодо інфляції схвалили близько двох із десяти респондентів — це один із найнижчих показників поряд зі сферою житла.

Річна інфляція, вимірювана індексом споживчих цін, зросла з 3% у січні 2025 року до 3,4% у серпні. У лютому вона становила 2,4%. Бюро статистики праці США повідомило, що оприлюднить дані щодо індексу споживчих цін за вересень у середу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни на пальне та ринок праці

За даними AAA, станом на вівторок середня ціна галона звичайного бензину у США становила близько 4,34 долара — на 1,26 долара більше, ніж роком раніше. Президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак заявила, що на ціни впливають не лише витрати на енергію, а й тарифи президента та зростання попиту, пов’язаного зі штучним інтелектом.

Через стійку інфляцію Федеральна резервна система минулого місяця підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту. Водночас у вересні американська економіка додала 29 тисяч робочих місць, а рівень безробіття дещо зріс до 4,2%.

Напередодні проміжних виборів Трамп бере участь у передвиборчій кампанії. Під час мітингу в Огайо він знову пообіцяв американцям виплати по 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом.

Читай нас у