Лише чверть стратегічних сировинних проєктів ЄС іде за графіком — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, повідомили, що лише близько чверті стратегічних проєктів ЄС у сфері критичної сировини реалізуються за графіком. Водночас щонайменше третина проєктів із видобутку та переробки відстає від плану, зупинена, перебуває під загрозою або більше не існує. Про це з посиланням на аналіз Європейського екологічного бюро повідомляє Politico Europe.

ЄС ухвалив Акт про критично важливу сировину у 2024 році, щоб послабити залежність від Китаю та наростити власний видобуток, переробку і вторинну переробку матеріалів для чистої енергетики, технологій та оборонного виробництва. Однак фінансові, регуляторні та політичні перешкоди гальмують виконання проєктів.

Цілі до 2030 року

У березні 2025 року Євросоюз визначив 47 стратегічних проєктів, 13 із яких розміщені поза межами блоку. Вони охоплюють 14 із 17 визначених ЄС стратегічних видів сировини, зокрема літій, нікель, кобальт, графіт, рідкісноземельні елементи, вольфрам і галій.

До 2030 року ЄС планує забезпечувати щонайменше 10% власних потреб у критичній сировині завдяки видобутку, 40% — завдяки переробці, а 25% — завдяки вторинній переробці. Також блок прагне, щоб на будь-якому етапі переробки частка постачання кожного матеріалу з однієї країни поза ЄС не перевищувала 65%.

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Посадовець Єврокомісії заявив, що за умови реалізації планів ЄС може досягти цілей щодо літію, кобальту та рідкісноземельних елементів. Водночас, за його словами, результати щодо інших матеріалів неоднозначні: є нестача потужностей із переробки та вторинної переробки нікелю, а також проблеми в усьому ланцюгу постачання марганцю.

Фінансування та дозволи

Аналітичний центр ODI у червні дійшов висновку, що 14 із 60 проєктів навряд чи зроблять внесок у забезпечення ЄС сировиною до 2030 року, оскільки початок виробництва в них очікується у 2029–2031 роках. За оцінкою ODI, три з чотирьох проєктів або відстають від очікуваного графіка, або їхній стан неможливо перевірити за актуальними публічними даними.

Статус стратегічного проєкту передбачає прискорене отримання дозволів, сприяння у залученні державного і приватного фінансування та допомогу в пошуку покупців. Граничний строк для видачі дозволів становить 27 місяців для шахт і 15 місяців для об’єктів переробки та вторинної переробки. Представники гірничих компаній зазначають, що процедури погодження в країнах ЄС можуть тривати довше.

Серед проблемних проєктів — Viridian Lithium у Франції, яка збанкрутувала після невдачі із залученням фінансування, та запланований у Португалії літієвий переробний завод José de Mello Group вартістю 492 млн євро, для якого не вдалося знайти фінансування. Обидва проєкти мали стратегічний статус ЄС.

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