Лише третина німців задоволені станом демократії в країні

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У Німеччині лише близько третини громадян задоволені станом демократії. Це найнижчий показник за весь час проведення відповідного дослідження з 2002 року. У 2024 році задоволених було 42,3%.

У колишніх східнонімецьких землях рівень задоволеності ще нижчий — 22,8%. Водночас 89,3% опитаних заявили, що підтримують саму ідею демократії.

Дослідження також зафіксувало поширення ксенофобських та антисемітських поглядів. Зокрема, 59,3% респондентів повністю або частково погодилися з твердженням, що Німеччину «небезпечно заполонили іноземці».

Опитування провів Інститут Ельзи Френкель-Брунсвік при Лейпцизькому університеті. У ньому взяли участь 2500 людей.

Джерело: Лейпцизький університет

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