Літак із проросійськими політиками на борту розвернувся дорогою із Сербії до Росії

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Повітряне судно, яке прямувало з Белграда до Росії з групою проросійських політиків, не дісталося пункту призначення та повернулося до Сербії. Причини зміни маршруту в наданій інформації не уточнюються.

Серед пасажирів рейсу, що вилетів до Москви ввечері 3 листопада, були колишній міністр оборони Сербії та лідер Руху соціалістів Александар Вулін, голова Сербської народної партії Ненад Попович і директор державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович.

За словами Вуліна, делегація прямувала до Росії для проведення переговорів щодо газової угоди.

Рішення про повернення літака ухвалили, коли він перебував у повітряному просторі Литви. В авіакомпанії Air Serbia пояснили, що отримали від компетентних органів повідомлення про необхідність додаткової перевірки безпеки одного з пасажирів. Як повідомляли ЗМІ, йшлося про Александара Вуліна.

Сам політик заявив, що пройшов усі необхідні процедури безпеки в аеропорту імені Ніколи Тесли. Він також спростував інформацію про те, що перевозив із собою значну суму готівки та золото.

Джерело: Newsmax Balkans

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни.

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

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