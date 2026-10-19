Літак із Тель-Авіва екстрено сів у Болгарії через повідомлення про бомбу — Anadolu Agency

Літак Austrian Airlines, який виконував рейс OS82 із Тель-Авіва до Відня, екстрено приземлився в столиці Болгарії Софії через повідомлення про можливу бомбу на борту. На борту Airbus A320 перебували 51 пасажир і шестеро членів екіпажу.

Винищувачі супроводили літак

Як повідомляє Anadolu Agency, екіпаж отримав попередження під час польоту поблизу румунського кордону та вирішив змінити маршрут до Софії. Міністерство оборони Болгарії заявило, що для супроводу авіалайнера в небо підняли винищувачі МіГ-29. Операцію координували з Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО в Іспанії.

Після посадки пасажирів евакуювали, а болгарські служби розпочали перевірку літака. Авіакомпанія заявила, що після завершення огляду пасажирів пересадять на альтернативні рейси.

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Повідомлення надійшло після вильоту

Ізраїльський сайт Ynet повідомив, що Austrian Airlines отримала попередження від громадянина Австрії вже після того, як літак залишив Ізраїль. За даними видання, людина, яка повідомила про загрозу, не перебувала на борту. Пасажирам також сказали про анонімне повідомлення, через яке рейс змінив курс.

Серед пасажирів була делегація молодих людей, яка мала виступити в ООН, пише Ynet. Видання зазначило, що попередні дані вказували на можливість хибного повідомлення, однак результати перевірки на час публікації офіційно не оголошували.

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