Літак United Airlines повернувся до Лас-Вегаса через повідомлення про SMS пасажира — RMF24

У США літак United Airlines, що прямував із Лас-Вегаса до Ньюарка у штаті Нью-Джерсі, повернувся до аеропорту вильоту приблизно через 10 хвилин після зльоту. На борту перебували 157 пасажирів. Причиною стала інформація про SMS одного з пасажирів, у якому він нібито написав про намір захопити літак.

Розворот над Аризоною

Інцидент стався у суботу, 24 жовтня. За даними Flightradar24, борт розвернувся над Аризоною. Як повідомляє RMF24, CBS News отримав вісім записів переговорів екіпажу з авіадиспетчерами. З них випливає, що пілот повідомив про підозру щодо терористичної загрози.

За словами пілота, бортпровідниця побачила, як пасажир писав SMS про можливе захоплення літака. Екіпаж застосував процедури безпеки та вирішив повернутися до Лас-Вегаса. Пілот також сказав, що пасажир співпрацював, а примусових заходів до нього не застосовували.

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Затримання після посадки

Перед посадкою літак мав витратити частину пального, щоб зменшити вагу. Через це повернення до Міжнародного аеропорту Гаррі Ріда тривало довше, ніж за звичайних умов.

Після приземлення пасажира затримали правоохоронці. Поліція Лас-Вегаса в понеділок повідомила, що йдеться про 25-річного Данте Мілна з Кліфтона, штат Нью-Джерсі. Йому висунули обвинувачення, пов’язані з кримінальними погрозами або переданням неправдивої інформації про терористичний акт. United Airlines підтвердила, що літак безпечно повернувся до Лас-Вегаса в неділю, а рішення про розворот ухвалили з міркувань безпеки. Розслідування триває.

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