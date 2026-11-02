Літак Wizz Air з Лондона до Софії перенаправили до Будапешта в Угорщині — RMF24
Літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував із Лондона до Софії, у понеділок перенаправили до Будапешта в Угорщині через повідомлення про можливий вибуховий пристрій на борту. Пасажирський лайнер супроводжував винищувач Gripen угорських повітряних сил.
Посадка під супроводом винищувача
Як повідомляє RMF24, міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді написав у соціальних мережах, що надійшла інформація про можливий вибуховий пристрій на борту. Після цього екіпаж змінив маршрут і скерував літак до угорської столиці.
За даними Reuters, літак Wizz Air приземлився в аеропорту Будапешта о 12:08. Після посадки винищувач повернувся на авіабазу в Кечкеметі.
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Перевірка літака і пасажирів
У Wizz Air заявили, що влада проводить перевірку безпеки літака та пасажирів. Після приземлення поліція запровадила додаткові заходи в аеропорту.
У зв’язку з операцією одну зі злітно-посадкових смуг тимчасово вивели з експлуатації. Прильоти та вильоти здійснювали з використанням іншої смуги.