Літак Wizz Air з Лондона до Софії перенаправили до Будапешта в Угорщині — RMF24

Літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував із Лондона до Софії, у понеділок перенаправили до Будапешта в Угорщині через повідомлення про можливий вибуховий пристрій на борту. Пасажирський лайнер супроводжував винищувач Gripen угорських повітряних сил.

Посадка під супроводом винищувача

Як повідомляє RMF24, міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді написав у соціальних мережах, що надійшла інформація про можливий вибуховий пристрій на борту. Після цього екіпаж змінив маршрут і скерував літак до угорської столиці.

За даними Reuters, літак Wizz Air приземлився в аеропорту Будапешта о 12:08. Після посадки винищувач повернувся на авіабазу в Кечкеметі.

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Перевірка літака і пасажирів

У Wizz Air заявили, що влада проводить перевірку безпеки літака та пасажирів. Після приземлення поліція запровадила додаткові заходи в аеропорту.

У зв’язку з операцією одну зі злітно-посадкових смуг тимчасово вивели з експлуатації. Прильоти та вильоти здійснювали з використанням іншої смуги.

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