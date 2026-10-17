Літаки RAF двічі зблизилися з імовірними дронами над Північним морем — Anadolu Agency

У Великій Британії літаки Королівських ВПС у лютому двічі небезпечно зблизилися з невстановленими об’єктами, які могли бути дронами, під час військових навчань над Північним морем. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на газету The Telegraph.

Епізод біля Норфолка

Перший випадок стався під час дозаправлення у повітрі: літак-танкер RAF Airbus Voyager заправляв винищувач Typhoon поблизу Кромера в графстві Норфолк. Невідомий об’єкт пролетів настільки близько, що пілот танкера інстинктивно пригнувся. Командир повідомив про інцидент військовим диспетчерам.

Обидва об’єкти помітили на висоті понад 10 тисяч футів. Розслідування цих випадків тривають. Наразі неясно, чи були об’єкти ворожими.

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Чорний круглий об’єкт

23 лютого пілот Typhoon, який відпрацьовував імітацію повітряного бою з іншим винищувачем поблизу Гамберсайду, побачив чорний круглий об’єкт. За оцінкою пілота, він пролетів приблизно за 300 футів над літаком. Пілот повідомив про спостереження радіолокаційного диспетчера, який контролював навчання, а той згодом передав інформацію поліції Північного Йоркширу.

Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що посилена пильність і вдосконалені засоби виявлення допомагають ідентифікувати, фіксувати та оцінювати можливу активність дронів. Відомство повідомило про інвестиції понад 2 млрд фунтів стерлінгів у протиповітряну оборону та засоби протидії дронам, зокрема в модернізацію й обслуговування парку Typhoon. У міністерстві додали, що повідомлення про дрони не обов’язково свідчать про ворожу активність, однак відомство має засоби реагування на достовірну загрозу.

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