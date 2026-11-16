Литва передала Пентагону пропозиції щодо розміщення постійної військової бази США

Литва передала Сполученим Штатам пакет пропозицій щодо можливого створення постійної американської військової бази в країні. Переговори про постійну військову присутність США вже розпочалися, повідомляє Baltic News Network.

Переговори щодо бази

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що пакет пропозицій обговорили та подали американській стороні. За його словами, рішення не може бути ухвалене лише у відповідь на звернення Вільнюса, оскільки процес передбачає тривалі переговори.

Каунас зазначив, що Вашингтон враховуватиме не тільки військову інфраструктуру та можливості Литви. Важливими будуть також умови проживання для військовослужбовців і членів їхніх сімей, зокрема наявність необхідної цивільної інфраструктури. Як приклад він згадав розміщення німецької військової бригади в Литві.

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Ротації американських військових

На початку листопада Каунас повідомляв, що обговорював можливість постійного розміщення американських військ у Литві з послом США при НАТО Метью Вітакером. У жовтні президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента литовського мовника LRT у Вашингтоні, сказав, що Сполучені Штати розглянуть можливість створення постійної бази в країні.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс раніше заявляв, що країна готова прийняти американських військових на постійній основі та покрити витрати на утримання бази, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

Американські сили перебувають у Литві на ротаційній основі з перервами від весни 2014 року, а важкі бронетанкові батальйони розміщують там із 2019-го. У середині жовтня США відновили ротаційне розгортання військ. До середини листопада очікували прибуття двох батальйонів загальною чисельністю понад 1 000 військовослужбовців.

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