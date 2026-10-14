Литва планує домагатися визнання ГРУ Російської Федерації — держави-агресора — терористичною організацією через її ймовірну причетність до атак на цивільну інфраструктуру в Європі. Про це 14 жовтня заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Необхідні докази

Як повідомляє Anadolu Agency, Будріс в інтерв’ю LRT Radio зазначив, що перед просуванням ініціативи розслідування та судові провадження мають встановити докази прямого зв’язку атак із ГРУ.

За його словами, у разі такого визнання Литва розглядатиме людей, які служили в ГРУ або пов’язані з нею, як осіб, що підтримують чи сприяють тероризму.

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Можливі обмеження

Міністр заявив, що це може обмежити доступ пов’язаних із ГРУ осіб до литовських компаній, фінансових установ і території країни. Будріс звинуватив відомство у спробах залякати європейські суспільства через атаки на цивільну інфраструктуру та наголосив на потребі притягнути відповідальних до відповідальності.

Також він закликав держави Європейського Союзу вжити заходів щодо ГРУ під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі цього тижня.

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