Литва закликала ЄС прискорити запровадження перевірки походження російського зерна

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Литва звернулася до Європейського Союзу з закликом прискорити впровадження механізму перевірки походження зернової продукції. Головна мета ініціативи — унеможливити транспортування через європейські порти та логістичні маршрути зерна, викраденого росією на тимчасово окупованих територіях України.

«Нам потрібні більш конкретні та практичні кроки для впровадження механізму перевірки походження зерна», – наголосив віцеміністр сільського господарства Литви перед засіданням Ради ЄС із питань сільського господарства в Люксембурзі 26 жовтня. Посадовець підкреслив необхідність чітко відокремлювати питання транзиту російського зерна загалом від проблеми перевезення викраденого українського збіжжя, аби недопустити використання транспортної інфраструктури Євросоюзу для логістики вкраденої продукції.

Джерело: Європейська правда.

Про це заявив віцеміністр сільського господарства Литви Роландас Тарашкявічюс перед засіданням Ради ЄС із питань сільського господарства в Люксембурзі 26 жовтня.

Російська зернова галузь шукає альтернативні способи перевезення пшениці через обмеження роботи чорноморських портів. Одним із можливих маршрутів став невеликий порт Очамчире в Абхазії — грузинському регіоні, який підтримує Кремль.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

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