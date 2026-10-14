Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова в межах своїх санкцій

Литва застосувала національний механізм санкцій та заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Це рішення ухвалено після того, як їх було виключено зі списку санкцій Європейського Союзу.

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Очільник дипломатичного відомства наголосив, що скасування санкцій ЄС щодо цих двох олігархів є помилковим сигналом. За його словами, представники впливових кіл рф продовжують отримувати вигоду від війни проти України та підтримувати агресію, тому санкційний тиск на рф та її поплічників має лише посилюватися.

Виключення Усманова та Фрідмана з санкційного списку ЄС відбулося під час рішення про продовження загальних обмежень щодо порушення територіальної цілісності України на три роки за вимогами Словаччини, Франції та Люксембургу. Утім, Литва вирішила вжити самостійних заходів і блокувати їхні активи на своїй території.

Джерело: соцмережа X міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

Сибіга анонсував нові санкції проти російських олігархів Фрідмана та Усманова.

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