Литва запровадить загальний призов до війська з 2032 року — Interia

Литва планує запровадити загальний призов на військову службу з 2032 року. Про це повідомив президент країни Гітанас Науседа після того, як Державна рада оборони в четвер схвалила Литовську модель загальної оборони.

Призов для чоловіків і добровільна служба для жінок

За даними Interia, після запровадження нової системи щороку на службу призиватимуть приблизно 7,5 тисячі молодих чоловіків. Для жінок військова служба залишатиметься добровільною.

Наразі у Литві діє вибірковий призов: щороку різні форми підготовки проходять близько 5 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років. Нова модель передбачає перехід до ширшої системи комплектування війська.

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Зміни у системі оборони

Литовська модель загальної оборони також передбачає створення нової установи, яка координуватиме цивільну оборону та забезпечуватиме безперервність роботи служб. Вона взаємодіятиме з органами місцевого самоврядування та військом.

Документ встановлює новий розподіл обов’язків між державними органами та передбачає розроблення єдиних правил дій у разі кризи або війни. Влада має реалізувати необхідні законодавчі зміни до 2027 року. Окремо стратегія передбачає залучення литовського бізнесу до підтримання роботи інфраструктури й постачання, а також до формування запасів на випадок кризи чи війни.

За результатами опитування, проведеного у серпні, загальний призов підтримали 76,3% жителів Литви. Понад половина респондентів вважають, що програму слід запускати негайно.

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