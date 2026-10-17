Ліван 20 жовтня проведе у США тристоронні переговори з Ізраїлем — Anadolu Agency

Ліван 20 жовтня проведе у Тампі, штат Флорида, тристоронні переговори з Ізраїлем за підтримки Сполучених Штатів. Про це заявив президент Лівану Жозеф Аун, повідомляє Anadolu Agency.

Участь військової делегації

За словами Ауна, на зустріч прибуде ліванська військова делегація. Вона має представити вимоги Бейрута щодо припинення ізраїльської ескалації та домагатися результатів, які відповідатимуть рамковій угоді.

Президент Лівану повідомив про переговори під час зустрічі з французькою делегацією, яку очолив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

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Мандат UNIFIL і підтримка Франції

Аун також заявив, що Ліван прагне продовжити мандат Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). За його словами, Бейрут вітає будь-яку домовленість, що забезпечить подальшу міжнародну присутність на півдні країни та не допустить вакууму влади.

Жан-Ноель Барро висловив солідарність Франції з Ліваном і підтвердив підтримку країни в усіх сферах. Французька сторона також заявила про готовність мобілізувати ресурси для задоволення нагальних гуманітарних потреб Лівану.

Anadolu Agency зазначає, що Ізраїль продовжував бомбардування півдня Лівану попри рамкову угоду за посередництва США, укладену в червні. Вона передбачала шлях до виведення ізраїльських сил та роззброєння угруповання «Хезболла».

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