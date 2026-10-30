Польська партія Ліві, що входить до урядової коаліції, внесла до парламенту законопроєкт про припинення державного фінансування соціальних внесків духовенства через Церковний фонд. Ініціатива з’явилася на тлі затримки реформи фонду, яку до виборів 2023 року підтримували більшість партій коаліції, повідомляє Notes from Poland.

Як пропонують змінити фінансування

Нині коштом державного бюджету покривають 80% соціальних внесків представників духовенства. За законопроєктом Лівих, релігійні громади сплачуватимуть половину таких внесків, а другу половину — самі священнослужителі. Голова парламентської фракції партії Анна Марія Жуковська пояснила, що для звичайних працівників внески також сплачують працівник і роботодавець.

Виняток пропонують зробити для членів закритих чернечих орденів і місіонерів: їхні внески цілком мають оплачувати церкви. Видатки на утримання історичних храмів, за задумом авторів документа, покриватиме Національний фонд охорони пам’яток.

Церковний фонд у Польщі створили 1950 року як компенсацію релігійним громадам за майно, відібране комуністичною владою. Тепер він підтримує всі офіційно визнані в країні конфесії, зокрема ті, які не втрачали майна в той період. У бюджеті Польщі на 2026 рік на фонд передбачено 272,6 млн злотих.

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Суперечки в урядовій коаліції

Лідер Лівих і маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий заявив, що партія не виступає проти релігії, але прагне однакового підходу до духовенства та інших працівників. Він нагадав про коаліційну домовленість щодо принципів світської держави та сказав, що терпіння партії вичерпується.

Водночас Польська селянська партія, яка має 32 із 239 коаліційних депутатів, заявила, що не підтримає ініціативу. Її лідер і віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш назвав законопроєкт таким, що не має шансів на підтримку в парламенті. PSL пропонує дозволити платникам податків спрямовувати частину податку обраній ними релігійній організації.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський із Громадянської коаліції підтримав реформу, однак розкритикував Лівих за подання законопроєкту без консультацій із партнерами по коаліції. Представники Католицької церкви та інших релігійних громад також заявили, що з ними документ заздалегідь не обговорювали. Польська єпископська конференція наголосила, що будь-яке рішення має відповідати угоді Польщі з Ватиканом і конституційному принципу взаємної згоди у відносинах держави та релігійних громад.

За даними Вищої контрольної палати Польщі, у 2021–2023 роках державні органи перерахували релігійним організаціям щонайменше 17,5 млрд злотих, близько 95% цієї суми отримала Католицька церква.

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