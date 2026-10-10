Lockheed Martin представила PAC-3 Edge проти гіперзвукових загроз — Defense News

Компанія Lockheed Martin представила перехоплювач PAC-3 Edge, призначений для протидії гіперзвуковим та іншим сучасним ракетним загрозам, повідомляє Defense News. Розробку представили на тлі зусиль американських військових із посилення можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

Нові компоненти перехоплювача

За даними Lockheed Martin, PAC-3 Edge отримав нову головку самонаведення, модернізовані системи керування польотом і багатоімпульсний ракетний двигун виробництва Northrop Grumman. Компанія заявила, що ці зміни мають підвищити здатність перехоплювача протидіяти сучасним загрозам, зокрема гіперзвуковим ракетам, на більшій дальності та висоті.

Президент підрозділу ракетних систем і управління вогнем Lockheed Martin Тім Кехілл повідомив Reuters, що вартість PAC-3 Edge буде приблизно на рівні вартості чинної ракети PAC-3 MSE. За його словами, за повного виробництва річний обсяг випуску становитиме близько 2 тис. перехоплювачів, що зіставно з PAC-3 MSE.

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Нарощування випуску PAC-3

Попит на системи протиповітряної та протиракетної оборони зріс на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході, що створило навантаження на американські запаси озброєнь. У липні Армія США уклала з Lockheed Martin контракт вартістю до 58,6 млрд доларів для нарощування виробництва перехоплювачів PAC-3.

У січні Lockheed Martin також підписала з Пентагоном семирічну рамкову угоду щодо розширення випуску перехоплювачів PAC-3. Компанія прагне збільшити річні виробничі потужності приблизно з 600 до 2 тис. одиниць.

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