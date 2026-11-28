У п’ятницю, 27 листопада, видання Axios повідомило, що віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо дедалі частіше стикаються з політичними наслідками підтримки Дональда Трампа. Обох вважають можливими кандидатами від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Однак суперечки навколо війни з Іраном і керівника Nvidia Дженсена Хуанга показали, наскільки складно їм зберігати власні політичні позиції, залишаючись частиною адміністрації Трампа.

Журналісти звертають увагу, що останні події оголили суперечності між особистими переконаннями Венса та Рубіо і необхідністю підтримувати рішення президента.

Непопулярність Трампа вже позначилася на позиціях республіканців у Конгресі. Водночас ситуація навколо війни з Іраном і повернення Дженсена Хуанга на посаду керівника Nvidia поставила двох потенційних кандидатів у незручне становище. В обох випадках Венс і Рубіо опинилися по різні боки суперечок.

Венс виступав проти війни з Іраном

Джей Ді Венс будував політичний образ як представник нового покоління республіканців, які виступають проти військового втручання США в закордонні конфлікти. Він неодноразово висловлював скепсис щодо спроб Вашингтона вирішувати проблеми інших країн силою. Його позиція також відрізнялася від традиційного підходу Республіканської партії до Ізраїлю. Венс не підтримував беззастережну допомогу ізраїльському уряду та виступав проти початку війни з Іраном.

Однак переконати Трампа не вдаватися до військової операції йому не вдалося. У результаті віцепрезидент опинився в ситуації, коли мусить підтримувати рішення адміністрації, хоча раніше виступав проти такого сценарію. За даними Axios, критика Венсом війни з Іраном викликала невдоволення Трампа. А сама війна стала однією з причин політичних проблем республіканців. Це може ускладнити Венсу спробу дистанціюватися від непопулярних рішень президента, якщо він вирішить балотуватися у 2028 році.

Рубіо опинився по інший бік суперечки

Марко Рубіо має іншу політичну репутацію. Ще під час роботи в Сенаті він виступав за жорстку зовнішню політику США та різко критикував Росію і Китай. У 2020 році Китай навіть запровадив проти нього санкції.

Однак після переходу до адміністрації Трампа Рубіо довелося підтримувати рішення президента, які не завжди збігаються з його попередніми заявами. Зокрема, він став одним із найактивніших захисників американських ударів по Ірану. Тепер це може стати проблемою для його політичного майбутнього. Якщо війна й надалі залишатиметься непопулярною серед американців, Рубіо доведеться пояснювати свою підтримку цієї операції під час можливої президентської кампанії.

Суперечка навколо керівника Nvidia

Ще одна ситуація, яка показала розбіжності між Венсом і Рубіо, стосується керівника технологічної компанії Nvidia Дженсена Хуанга. У травні Рубіо попереджав Трампа про зв’язки Хуанга з людиною, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Держсекретар звертав увагу на можливі ризики для національної безпеки США.

Однак Трамп підтримав повернення Хуанга на посаду керівника Nvidia. У цій ситуації Венс, навпаки, допоміг президенту домогтися такого рішення, попри застереження Рубіо. Таким чином, у двох важливих для адміністрації питаннях політики опинилися по різні боки. У випадку з Іраном Венс виступав проти військової операції, а Рубіо її підтримував. У суперечці навколо Nvidia ситуація була протилежною: Венс допоміг Трампу, тоді як Рубіо висловлював застереження.

Чи балотуватимуться Венс і Рубіо у 2028 році

Поки що ні Венс, ні Рубіо офіційно не заявляли про намір брати участь у президентських виборах 2028 року. Водночас обох називають серед можливих наступників Трампа від Республіканської партії. Венс планує визначитися після Нового року. За інформацією Axios, рішення він може ухвалити навіть наприкінці весни.

Рубіо, зі свого боку, дав зрозуміти, що не планує балотуватися, якщо кандидатом від республіканців стане Венс. При цьому політики давно знайомі: вони потоваришували ще під час спільної роботи в Сенаті, а згодом продовжили співпрацю в адміністрації Трампа.

Як зазначає Axios, робота на високих посадах дала обом політикам значні політичні можливості. Але тепер стає помітнішою й інша сторона такої співпраці: їм доводиться відповідати за рішення президента навіть тоді, коли ці рішення суперечать їхнім власним переконанням. Про це йдеться в матеріалі Axios.

Державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні заперечив повідомлення про те, що він розглядає можливість залишити адміністрацію президента Дональда Трампа. В інтерв’ю The New York Times Рубіо заявив, що від початку планував працювати на Трампа до завершення його президентського терміну, повідомляє Channel NewsAsia.

Комітет Сенату США перевіряє, чи міг віцепрезидент Джей Ді Венс вплинути на надання трейдинговій компанії Vitol права продавати венесуельську нафту. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на лист сенаторки-демократки від Нью-Гемпширу Меггі Гассан, адресований Венсу.

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