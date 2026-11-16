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Велика Британія та ЄС готуються укласти угоду про молодіжну мобільність, яка дозволить молодим європейцям знову працювати та навчатися в країні після Brexit. Це відбувається на тлі серйозної кризи на британському ринку праці.

За даними Bloomberg, на кожну вакансію початкового рівня у Великій Британії припадає майже шість молодих людей до 25 років, які не працюють і не навчаються. Цей показник удвічі більше, ніж був у 2016 році - у рік референдуму за вихід з Європейського Союзу.

Молодіжне безробіття у Великій Британії вперше перевищило середній показник по ЄС і досягло максимуму з 2015 року. Майже мільйон молодих британців не працюють, не навчаються та не проходять професійної підготовки.



Через десять років Велика Британія та ЄС готові укласти угоду про молодіжну мобільність, яка дозволить молодим людям працювати й навчатися за межами своїх кордонів. Однак для амбітних європейців із «покоління Z» ця можливість поступово втрачає свою привабливість. Більше того, вона може навіть перешкодити зусиллям Британії щодо працевлаштування власної молоді — завдання, яке стало для прем’єр-міністра Енді Бернема національною місією та фінансовим пріоритетом.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує заявити, що країна втратила від Брекзиту більше, ніж здобула, і домагатиметься перезавантаження відносин із Європейським Союзом перед самітом у Брюсселі цього тижня.

Велика Британія матиме можливість впливати на формування правил Європейського Союзу щодо харчових продуктів, однак не матиме права голосу в ухваленні цих норм.

Велика Британія та Європейський Союз планують 20 листопада підписати санітарну та фітосанітарну угоду, яка має скасувати більшість фізичних перевірок, а також більшість сертифікатів і документації для торгівлі харчами, рослинами та продукцією тваринного походження.

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