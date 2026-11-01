Лори Лумер розповіла про розчарування Трампа відсутністю прогресу щодо війни в Україні

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Президент США Дональд Трамп висловлює розчарування відсутністю швидкого прогресу у припиненні війни в Україні та прагне знайти інструменти для залучення обох сторін до переговорного процесу. Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер, яка відома близькими зв'язками з оточенням американського лідера.

За словами Лумер, американський президент незадоволений тим, що не вдалося досягти завершення конфлікту у стислі терміни, як передбачалося раніше. На ситуацію також тисне наближення важливих проміжних виборів у США, результати яких визначатимуть політичний вплив адміністрації Трампа на другу половину його терміну.

Інфлюенсерка зауважила, що Президент України Володимир Зеленський демонструє значно більшу готовність до укладення угоди порівняно з російським керівництвом, яке продовжує просувати дезінформацію в американських медіа та демонструє повну відсутність зацікавленості у досягненні реального миру.

Джерело: Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть провести нові переговори вже у листопаді. Можливість зустрічі обговорили представники Вашингтона та Москви.

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