Лубінець обговорював із Меланією Трамп повернення українських дітей

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

«Під час розмови я порушив три ключові для України напрями, на яких ми сьогодні зосереджуємо публічну увагу: повернення незаконно переміщених і депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і незаконно затриманих цивільних громадян України, а також пошук зниклих безвісти за особливих обставин», — зазначив омбудсмен.

За його словами, вкрай важливо, щоб ці гуманітарні проблеми залишалися в центрі міжнародної уваги та перетворювалися на конкретні спільні дії.

Джерело: інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на офіційну сторінку Дмитра Лубінця у Facebook.

Україна готує нові гуманітарні місії для евакуації громадян за підтримки Меланії Трамп — Лубінець.

До цього Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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