Lufthansa просить екіпажі брати більше пального на рейсах до Франкфурта — TimesLIVE

Lufthansa попросила пілотів, які виконують рейси до Франкфурта-на-Майні в Німеччині, заправляти літаки додатковим авіапальним в інших аеропортах. Так компанія реагує на обмеження постачання пального до найбільшого авіаційного вузла країни.

Заправлення до прибуття

Як повідомляє TimesLIVE, німецьке видання Bild, посилаючись на внутрішні інструкції для пілотів Lufthansa, написало про застосування практики tankering. Вона передбачає завантаження більшого обсягу пального, ніж потрібно для самого перельоту, щоб після прибуття до Франкфурта літак потребував меншої заправки або міг не заправлятися там узагалі.

За даними Bild, для літаків родини Airbus A320 додатковий запас обмежили вісьмома тоннами, аби повітряні судна можна було буксирувати на землі. Правила насамперед стосуються ближньомагістральних рейсів, однак дедалі частіше їх застосовують і до деяких далекомагістральних перевезень.

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Причини обмежень

Скорочення поставок пов'язують із кількома місяцями низького рівня води в Рейні, що ускладнило доставку пального баржами. Додатковим чинником стало зменшення пропускної спроможності трубопроводу, яким авіапальне надходить до аеропорту, через планове технічне обслуговування.

Lufthansa заявила Bild, що вжила запобіжних заходів, зокрема організувала додаткове заправлення перед рейсами до Франкфурта, аби зберегти надійність польотів. Авіакомпанія наразі не очікує скасування рейсів. Оператор аеропорту Fraport повідомив, що трубопровід проходить планове обслуговування, але це не впливає на роботу аеропорту.

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