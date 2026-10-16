Лукашенко хоче створити збройні загони в кожному сільсоветі Білорусі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити загони «народного ополчення» в кожному сільському виконавчому комітеті. Про це він заявив під час відвідування тренування одного з таких підрозділів у Верхньодвінському районі.

«Треба нам розширюватися. Потрібно десь іще створювати такі базові загони. Вони мають бути пов’язані між собою», — сказав Лукашенко. За його словами, у разі воєнних дій білоруси повинні мати змогу захистити себе, свої родини та населені пункти.

Лукашенко пояснив, що «народне ополчення» стане початковою ланкою оборонної системи країни. Наступними рівнями будуть територіальна оборона, яка відповідатиме за захист інфраструктури, та армія. На думку білоруського президента, керувати всією системою має він сам.

«Створюючи цю структуру, я мав на увазі, що в кожному сільському виконавчому комітеті має бути загін народного ополчення. Це ядро. У разі воєнних дій його можна буде розширювати… Зброю для вас підготували. Це справа військових. Ви матимете автомати, гранати та кулемети», — зазначив Лукашенко.

Раніше він доручив керівництву Білоруського товариства мисливців і рибалок залучати до загонів ополчення людей, які вміють поводитися зі зброєю.

Створення «народного ополчення» в Білорусі розпочалося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді міністр оборони республіки Віктор Хренін пояснював це рішення «воєнно-політичною обстановкою». За його словами, формування таких загонів мало продемонструвати потенційному противнику, що напад на білоруську територію матиме відповідь.

Із початку 2026 року білоруська влада активізувала навчання за участю силовиків і військових. Під час маневрів, зокрема, відпрацьовують дії в умовах мобілізації, ракетних ударів із великою кількістю постраждалих, а також захист населення й територій від надзвичайних ситуацій під час війни. Влітку у Вітебській області відбулися навчання за участю «народного ополчення» та сил територіальної оборони.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, із початку року президент Росії Володимир Путін посилив тиск на Лукашенка, намагаючись домогтися його глибшого залучення до війни проти України. Співрозмовники видання стверджували, що це пов’язано з труднощами російської армії на фронті та її нездатністю захопити Донбас. За їхніми даними, у разі відмови Кремль погрожував припинити фінансову підтримку Білорусі, від якої значною мірою залежить її економіка.

Крім того, як повідомляли джерела видання, Росія розраховувала використати територію Білорусі для проведення операцій проти країн НАТО.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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