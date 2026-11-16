Лукашенко наказав перевірити боєготовність прикордонних військ Білорусі

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У Білорусі за розпорядженням Олександра Лукашенка розпочалася перевірка бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету. Особливу увагу під час перевірки зосередять на мобільних підрозділах прикордонної служби.

Вольфович повідомив про початок за дорученням Олександра Лукашенка перевірки бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету.

Маневрені групи прикордонної служби приведено в повну бойову готовність

Як розповідає 16 листопада державне інформаційне агентство "БелТА", це стосується насамперед маневрених підрозділів прикордонної служби.

"Основна увага приділяється перевірці, мабуть, найбільш мобільних підрозділів відомства. Водночас маневрені групи в усіх з’єднаннях та загонах прикордонної служби приведені в повну бойову готовність", – заявив Вольфович.

Роль Білорусі у російській агресії проти України

Білоруська влада підтримала російську агресію 24 лютого 2022 року, надавши російській армії можливість використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення й завдавання ударів по мирних українських містах.

Згідно з критеріями Женевської конвенції, Білорусь не вважається учасницею російської агресії проти України, оскільки білоруські збройні сили не присутні на українській території. Однак, з огляду на інші докази – підтримку військово-промислового комплексу або лікування поранених російських військових – міжнародний суд може визнати Білорусь співучасницею агресії. Західні країни, Європейський Союз та Україна продовжують запроваджувати санкції проти Білорусі через підтримку Олександром Лукашенком російського вторгнення в Україну.

Протягом усього періоду, що минув після російського військового вторгнення у 2022 році, на території Білорусі регулярно відбуваються військові навчання.

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляється із посиланням на "Радіо Свобода" та білоруське державне агентство БелТА.



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