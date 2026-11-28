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За наказом Олександра Лукашенка в Білорусі 28 листопада розпочали перевірки формувань «народного ополчення» поблизу кордону з Литвою.

У межах заходів учасникам формувань масово видають автомати АК-74.

Перевірки, за попередньою інформацією, спрямовані на оцінку готовності та оснащення підрозділів «народного ополчення».

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У Білорусі 15 вересня стартували чотириденні військові навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Навчання проводять у безпосередній близькості до кордонів двох країн.

У Гомельській області Білорусі поблизу станції Якимівка будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою, яка може забезпечити швидке переміщення важкої техніки. Об’єкт розташований приблизно за 40 км від українського кордону, а будівництво підтверджується супутниковими знімками та даними про держзакупівлі.

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