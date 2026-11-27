Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив під сумнів аргументи Кремля про «ісконно російські землі». Він заявив, що якщо керуватися такою логікою, то й саму Росію довелося б «віддати Монголії», адже колись її території перебували під владою монголів. Водночас Лукашенко спробував захистити Володимира Путіна, запевнивши, що той нібито не заперечує існування українського народу та держави.

Розмову записали 17 листопада. Під час інтерв'ю він міркував про історичне минуле білорусів, українців і росіян, а також про територіальні претензії Москви до України. Лукашенко нагадав, що державність східнослов'янських народів бере початок із часів Київської Русі. Саме тому, на його думку, некоректно стверджувати, що українські землі нібито споконвіку були російськими.

«Наша державність у середні віки — з XI–XII століття — пішла звідти, від Київської Русі. І сьогодні говорити про те, що ось ці землі російські здавна були… Колись вони були російські. Так і російські землі, якщо глибше подивитися, були колись монголо-татарськими. Пам'ятаєте? Так тоді треба всю Росію віддати кому, Монголії?» — заявив білоруський лідер.

Так він провів паралель між історією українських територій і періодом монгольського панування над руськими князівствами. За його логікою, якщо давня належність певних земель до якоїсь держави може бути підставою для сучасних територіальних претензій, то цей принцип можна застосувати й до самої Росії.

Лукашенко спробував захистити Путіна

Попри критику аргументів про «ісконно російські землі», Лукашенко не став прямо звинувачувати Путіна в запереченні української державності. Навпаки, він заявив, що нібито ніколи не чув від російського президента заперечень щодо існування українського народу. «Я ніколи від Путіна не чув, щоб він заперечував український народ. Він навіть українську державу не заперечує. Це його внутрішнє переконання», — сказав Лукашенко.

Він також припустив, що слова російського лідера можуть неправильно тлумачити. За словами білоруського президента, Путін нібито говорить про спільне минуле та майбутнє народів регіону, а не заперечує існування України. Таким чином, Лукашенко одночасно поставив під сумнів історичні аргументи Москви щодо українських територій і спробував пом'якшити свої слова на адресу Путіна.

Що Путін говорив про «ісконно російські землі»

Володимир Путін неодноразово використовував історичні аргументи, обґрунтовуючи претензії Росії на українські території. Зокрема, він називав Донбас і південь України «ісконно російськими землями».

Після незаконної спроби анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей восени 2022 року Путін заявив, що ці території нібито «повернулися додому, у рідне лоно». Україна та більшість країн світу не визнають ці претензії й вважають відповідні території українськими.

У 2021 році Путін також опублікував статтю про так звану історичну єдність росіян та українців, у якій просував тезу про спільне походження двох народів. Україна неодноразово наголошувала на власній історії, мові, культурі та праві самостійно визначати своє майбутнє.

До чого тут Монголія

Згадка Лукашенка про Монголію стосується періоду монгольської навали та залежності руських князівств від Золотої Орди. У XIII столітті монгольські війська завоювали значну частину руських земель. Після цього князівства протягом тривалого часу були залежними від ханів Золотої Орди, зокрема сплачували данину. Однак це не означає, що сучасна Росія колись була частиною держави Монголія в її нинішніх кордонах. Йдеться про середньовічну Монгольську імперію та Золоту Орду, а не про сучасну монгольську державу.

Саме цей історичний період Лукашенко використав як аргумент проти спроб визначати сучасні кордони за подіями багатовікової давнини. Його заява привернула увагу через те, що прозвучала від політика, який підтримує тісний союз із Кремлем. Інтерв'ю також показало суперечність у позиції Лукашенка: він поставив під сумнів історичні претензії Москви на українські землі, але водночас продовжив запевняти, що Путін нібито не заперечує українську державність. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю французькому журналу Le Point, оприлюдненому 25 листопада 2026 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито не причетна до нападу Росії на Україну та не надавала Москві жодних військових баз для здійснення атак. Під час виступу він знову скористався картою, щоб аргументувати свою позицію.

24 листопада президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка разом вирушити до Москви на мирні переговори з Володимиром Путіним. Зеленський назвав таку ідею несерйозною та запропонував Лукашенку самому привезти російського президента до Києва. За його словами, такі заяви не наближають завершення війни.

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