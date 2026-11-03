Лукашенко заявив, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може закінчитися протягом найближчих місяців. Свою оцінку він пояснив нестачею сил і ресурсів у сторін, а також втомою від бойових дій.

«Війна в Україні в найближчі місяці буде закінчена. Це моя особиста думка. Усі: сил немає, ресурсів немає, втомилися всі», — сказав білоруський лідер.

Водночас Лукашенко не назвав конкретних термінів або умов можливого завершення бойових дій, наголосивши, що висловив лише власну оцінку ситуації.

Під час виступу білоруський лідер також заявив про небезпеку масштабного міжнародного протистояння в разі подальшого загострення ситуації.

«Якщо ми не зупинимося, підемо шляхом ескалації, ми точно прийдемо до третьої світової війни», — заявив він.

Крім того, Олександр Лукашенко запропонував знову провести на території Білорусі переговори щодо врегулювання війни в Україні.

За його словами, Мінськ зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту та готовий надати майданчик для зустрічей представників сторін.

«Наші інтереси в цих мирних переговорах. Приходьте, будемо розмовляти. Без жодного посередництва», — сказав Лукашенко.

Про це повідомляє видання «Минская правда». Лукашенко озвучив свою думку 3 листопада під час IV Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

Раніше міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі G20 у США розкритикувала очільника російського МЗС Сергія Лаврова через повномасштабне вторгнення в Україну та злочини Росії. Зокрема, вона нагадала про викрадення українських дітей і російські атаки на судна в Чорному морі.

Лавров не продемонстрував готовності Росії до мирних переговорів щодо України, — Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

Лавров заявив, що війна проти України триватиме і може посилитися.

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