Лукашенко запропонував Польщі відновити діалог і закликав відмовитися від конфронтації

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність Мінська відновити діалог із Варшавою та закликав сторони відмовитися від конфронтації. Відповідну заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лукашенко звернувся до польського народу з привітанням з нагоди Національного дня незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. У своєму посланні він визнав, що відносини між Мінськом і Варшавою останнім часом суттєво погіршилися, однак заявив про готовність Білорусі працювати над їхнім покращенням.

«Упевнений, що через обмін заборонами та санкціями, огорожі й стіни подолати ці обставини неможливо. У нас різні позиції щодо низки проблем – так було і буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень», – заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що Мінськ готовий до взаємного підходу та прагне відновити контакти з Польщею.

«Ми твердо впевнені: на образі сусіда свого щастя не побудувати. Лише шляхом відновлення справжньої поваги та довіри можна впоратися з будь-якими труднощами, повернутися до конструктивного розвитку комунікації, відродити успішну співпрацю заради нашої спільної користі та майбутнього нащадків», – додав білоруський лідер.

Нагадаємо, 9 листопада Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним у Кремлі. Під час переговорів вони обговорювали двосторонні відносини, співпрацю в межах Союзної держави, а також міжнародну ситуацію.

Про це повідомив білоруський лідер.

У резиденції Ново-Огарьово під Москвою 10 листопада відбулася зустріч російського диктатора володимира путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це вже шоста їхня особиста зустріч з початку року та восьма за останні 12 місяців.

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