Лурія, за прогнозом, перемагає Кіґґанс у Вірджинії — The Hill

Колишня членкиня Палати представників США від Демократичної партії Елейн Лурія, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає чинну конгресвумен-республіканку Джен Кіґґанс на виборах у 2-му виборчому окрузі штату Вірджинія, США. Як повідомляє The Hill, о 21:50 за східним часом, коли було опрацьовано 73% голосів, Лурія випереджала суперницю на шість відсоткових пунктів.

Реванш після виборів 2024 року

Лурія та Кіґґанс уже змагалися за це місце у 2024 році. Тоді Кіґґанс кинула виклик Лурії, яка до того два терміни представляла округ у Палаті представників.

Кіґґанс підтримувала ключові ініціативи президента Дональда Трампа, зокрема SAVE America Act. Лурія, навпаки, публічно критикувала президента та входила до первинного складу комісії Палати представників, яка розслідувала напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

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Передвиборча ситуація в окрузі

На президентських виборах 2024 року Трамп переміг у цьому окрузі Камалу Гарріс із перевагою менш ніж один відсотковий пункт. Водночас губернаторка Вірджинії Ебіґейл Спанберґер, представниця Демократичної партії, виграла тут із перевагою у вісім пунктів у 2025 році.

Напередодні дня голосування опитування Christopher Newport University давало Лурії незначну перевагу: її готові були підтримати 46% ймовірних виборців, Кіґґанс — 43%. Ще 10% не визначилися, а 2% обрали іншого кандидата. Фінансові звіти кампаній також засвідчили, що Лурія залучила більше коштів, ніж чинна конгресвумен.

Обидві кандидатки є ветеранками Військово-морських сил США, а Лурія також володіє малим бізнесом. Другий округ Вірджинії охоплює район Вірджинія-Біч і має одну з найбільших у країні концентрацій військового населення.

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