Лувр може закритися через аварійний стан будівлі — Euronews

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Паризький музей Лувр може бути змушений припинити прийом відвідувачів, якщо французька влада не профінансує масштабну реконструкцію. Про це попередив директор музею Крістоф Лерибо в інтерв’ю Le Figaro.

За його словами, будівля має серйозні технічні проблеми: застарілі водопровідні мережі, протікання, недостатню теплоізоляцію та тісні приміщення. У лютому 2026 року прорив труби опалення пошкодив стелю з розписом художника Шарля Меньє.

Лерибо наголосив, що окремих ремонтів недостатньо, адже всі системи історичної будівлі взаємопов’язані. Для повноцінного оновлення музею необхідне значне державне фінансування.

Проблеми з безпекою загострилися після пограбування в жовтні 2025 року, коли злочинці викрали вісім коштовностей французької корони вартістю близько 88 млн євро. Викрадені предмети досі не знайшли.

За попередніми оцінками, комплексна реконструкція Лувру може коштувати 700–800 млн євро протягом десяти років. Частину коштів планують залучити через підвищення цін на квитки для відвідувачів із країн за межами Європи.

Джерело: Euronews

У Парижі Лувр після дев’ятимісячної перерви знову відкрив для відвідувачів Галерею Аполлона, яку торік пограбували. Водночас королівські реліквії, викрадені раніше з цього залу, надалі не виставлятимуть у Галереї Аполлона.

У Парижі у Франції поліція затримала двох громадян Німеччини після того, як вони прикріпили до стіни дві картини в залі Лувру, де експонується «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі.

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