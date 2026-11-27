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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив 27 листопада, що лідери Євросоюзу не змогли наблизитися до компромісу щодо семирічного бюджету та фінансової підтримки України. Нову зустріч у Брюсселі запланували на 16 грудня.

Про це Мадяр сказав після засідання лідерів ЄС, яке відбулося 26 листопада, повідомляє «Суспільне».

За словами угорського прем’єра, ще до початку зустрічі він попереджав голову Європейської ради Антоніу Кошту, що переговори навряд чи матимуть результат. Мадяр пояснив це значними розбіжностями між країнами щодо запропонованих умов семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Він також розповів, що під час засідання кілька держав, серед яких Італія, Данія та Угорщина, не погодилися з підсумками, які намагався сформулювати Кошта. За словами Мадяра, учасники не підтримали його оцінку позицій країн-членів.

«Ми домовилися, що 16 грудня знову зберемося тут, у Брюсселі, і продовжимо», — заявив угорський прем’єр.

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що пропозицію Єврокомісії щодо додаткової позики для України підтримали 24 країни ЄС. До питання фінансової допомоги Києву лідери повернуться під час грудневої зустрічі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

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