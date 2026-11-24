24 листопада під час візиту на Закарпаття прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не підтримує включення фінансування України до семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Водночас він запевнив, що Угорщина й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу. За словами Мадяра, Будапешт хоче самостійно вирішувати, у який спосіб підтримувати Україну.

Мадяр пояснив свою позицію складною фінансовою ситуацією в самій Угорщині. За його словами, нова влада отримала від попередників бюджет із великим дефіцитом. Через це країна не може погодитися на довгострокові зобов’язання щодо фінансування України в межах бюджету ЄС.

Водночас угорський прем’єр визнав, що Україна потребує значних коштів, зокрема для порятунку людських життів. «Угорщина перейняла від попередньої влади бюджет з великим дефіцитом. Тож не може прийняти семирічний бюджет ЄС, пов’язаний з Україною. Хоч ми бачимо, що Україна потребує великих фінансів, щоб рятувати людські життя», — сказав Мадяр.

Окремо він наголосив, що Угорщина підтримує Україну гуманітарно від початку повномасштабної війни й планує продовжувати цю допомогу. «Від початку війни Угорщина підтримує гуманітарними засобами Україну, ви і надалі можете розраховувати на нас. Ми хотіли б мати свободу в ЄС, що, якщо ми допомагаємо, то допомагаємо так, як вважаємо за потрібне», — заявив Петер Мадяр.

Отже, угорський прем’єр розділяє гуманітарну допомогу Україні та її фінансування через спільний бюджет Євросоюзу. Першу Угорщина обіцяє продовжувати, але брати на себе зобов’язання щодо другого напрямку наразі не готова. Про це угорський прем’єр сказав 24 листопада під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому.

Україні потрібно 115 млрд євро на 2027 рік. Наразі 45 млрд євро вже затверджені в межах кредиту від ЄС, ще щодо 45 млрд є позитивні сигнали. Тож владі потрібно знайти додаткові 25 млрд євро, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

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