Мадуро схуд у американській в’язниці та почав читати Коран і Біблію — NYT

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Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро, який перебуває під вартою у США, помітно схуд і почав більше часу приділяти релігії. Він читає Коран, Біблію та філософські праці, а також зустрічається з представниками різних конфесій.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на шістьох співрозмовників, обізнаних з умовами його утримання.

За інформацією видання, Мадуро спілкується з тюремними капеланами, зокрема католицьким священником і рабином. Хоча раніше він також цікавився духовними практиками, після арешту цьому почав приділяти значно більше уваги.

Причиною схуднення могла стати якість тюремного харчування, на яку колишній лідер Венесуели неодноразово скаржився. До затримання він дотримувався палеодієти. Водночас його син пояснював втрату ваги батька щоденними фізичними вправами.

Нині 63-річний Мадуро перебуває у федеральному слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Його дружина Сілія Флорес, яка також перебуває під вартою, за даними судових документів, втратила понад 11 кг і два зуби. Адвокати жінки припускають, що в липні вона могла перенести легкий серцевий напад, однак медичного підтвердження цього немає.

Мадуро та Флорес затримали після американської військової операції у Венесуелі 3 січня 2026 року. Їм висунули обвинувачення у злочинах, пов’язаних із наркотрафіком. Подружжя своєї провини не визнає.

Джерело: The New York Times

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у Нью-Йорку, США, не визнали провини за новим обвинуваченням у змові з метою катувань. Обвинувачення, яке оприлюднили минулого тижня, висунули у США.

Усунений лідер Венесуели Ніколас Мадуро опублікував у Telegram фотографії з в’язниці у Нью-Йорку, де його утримують після захоплення американськими силами в Каракасі у січні. У дописі він написав, що «ми тримаємося твердо».

Син колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро — депутат Ніколас Мадуро Гера — заявив в інтерв’ю Der Spiegel, що його батька утримують у нью-йоркській в’язниці в загальній камері разом з 18 ув’язненими.

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