Мадуро та його дружина не визнали провини у справі про змову з метою катувань — Al Jazeera

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у Нью-Йорку, США, не визнали провини за новим обвинуваченням у змові з метою катувань. Обвинувачення, яке оприлюднили минулого тижня, висунули у США, повідомляє Al Jazeera.

Твердження американських прокурорів

Прокурор США Джеймі Макдональд заявив, що Мадуро та Флорес упродовж понад двох десятиліть нібито були учасниками змови з метою катувань, зокрема громадян Сполучених Штатів. За його словами, ці обвинувачення доповнюють раніше висунуті справи щодо наркоторгівлі та зброї.

У новому обвинувальному акті стверджується, що подружжя контролювало систему катувань, свавільних затримань і насильства проти людей, яких вважали нелояльними або загрозою для незаконної наркотичної діяльності, а також проти політичних опонентів. Прокуратура заявляє, що Мадуро й Флорес нібито вказували на осіб, яких слід було переслідувати, вимагали звітів про катування або пропонували методи поводження із затриманими.

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Попередні обвинувачення

Американські прокурори не стверджують, що Мадуро чи Флорес безпосередньо брали участь у катуваннях. Водночас у матеріалах обвинувачення йдеться про побиття, ураження електричним струмом та погрози родичам затриманих. Зокрема, у 2014 році Мадуро, за версією слідства, закликав виконавців сильніше тиснути на затриманих військових, щоб отримати від них інформацію.

Раніше подружжя також не визнало провини за обвинуваченнями в наркотероризмі, змові з метою ввезення кокаїну та володінні кулеметами й вибуховими пристроями. Під час січневого слухання Мадуро заявив про свою невинуватість і назвав себе чинним президентом Венесуели, додавши, що його викрали. За даними Al Jazeera, у січні Мадуро та Флорес викрали з Каракаса під час військової операції США.

Ситуація у Венесуелі

Мадуро очолював Венесуелу з 2013 року, а результати його переобрань, зокрема у 2024 році, оскаржували представники опозиції та зовнішні спостерігачі. Після його викрадення країну очолила віцепрезидентка Дельсі Родрігес як виконувачка обов’язків президента.

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