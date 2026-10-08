Maersk підвищить екстрену паливну надбавку до 20% з 12 жовтня — Asharq Al-Awsat
Данська судноплавна група Maersk заявила, що з 12 жовтня підвищить екстрену паливну надбавку (EFS) до 20% через триваючий конфлікт на Близькому Сході. Підвищену надбавку застосовуватимуть до всіх операцій із забору експортних вантажів і доставки імпортних вантажів.
Перегляд надбавки
Як повідомляє Asharq Al-Awsat, компанія оголосила про зміну у своїй заяві. Maersk також зазначила, що регулярно переглядатиме розмір екстреної паливної надбавки.
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