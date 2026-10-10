МАГАТЕ назвало систему ядерної безпеки Пакистану надійною — The Hindu

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Пакистан створив надійний режим ядерної безпеки для захисту ядерних матеріалів і об’єктів. Таку оцінку МАГАТЕ надало після завершення першої консультативної місії агентства з фізичного захисту в країні.

Місія IPPAS

Семеро експертів МАГАТЕ провели в Пакистані 12-денну місію International Physical Protection Advisory Service (IPPAS). Вона тривала з 28 вересня до 9 жовтня та відбувалася на запит пакистанського уряду. Команда завершила роботу в п’ятницю.

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Як повідомляє The Hindu, місія була першою консультативною місією МАГАТЕ з фізичного захисту, проведеною в Пакистані.

Підготовка персоналу

У повідомленні також відзначили внесок Пакистану в розвиток професійних навичок працівників сфери ядерної безпеки. Зазначається, що ця робота має «далекосяжний вплив».

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